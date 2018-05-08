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08.05.18 13:49

Восстановлено газоснабжение двух сел в Кабардино-Балкарии, нарушенное из-за автоаварии

© РИА Новости. Руслан Кривобок
8 мая. Interfax-Russia.ru - Жители сел Заюково и Атажукино в Кабардино-Балкарии, которые накануне из-за автоаварии остались без газа, в настоящее время получают его в полном объеме, аварийные работы завершены, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Нальчик" во вторник.

"Завершены аварийные работы по восстановлению несущих конструкций вантового перехода магистрального газопровода, поврежденных в результате ДТП", - говорится в пресс-релизе.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе АО, ремонт был завершен в ночь на вторник, в настоящее время все абоненты подключены к газоснабжению.

Как сообщалось, в понедельник утром в связи с проведением компанией "Газпром трансгаз Ставрополь" аварийных работ, временно приостановили газоснабжение 3354 абонентов, проживающих в двух селах КБР.

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