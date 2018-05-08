Ж/д ветка для аэроэкспресса в Волгограде будет введена в эксплуатацию 11 мая

08.05.18 13:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 мая. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" 11 мая введет в эксплуатацию железнодорожную ветку для аэроэкспресса, которая свяжет аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзалы в Волгограде, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров журналистам во вторник.

"Взаимодействие с РЖД идет на самом высоком, конструктивном уровне. Все планы, которые были намечены, выполняются. 11 мая мы планируем открыть железнодорожную платформу в аэропорту и проехаться по маршруту", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что благодаря созданию на территории аэропорта Волгограда мультимодального транспортного узла (с открытием ж/д ветки и планируемым переоборудованием терминала "А" в международный автовокзал) общий пассажиропоток увеличится до 5 млн человек в год. "Это позволит в короткой перспективе выйти на самоокупаемость либо минимальное дотирование и даст развитие всему комплексу. Здесь рядом идет благоустройство территорий, где мы можем строить бизнес-комплексы и говорить о современных логистических центрах", - сказал А.Бочаров.

Ранее сообщалось, что только на строительство развязки, которая позволит разделить потоки пассажирских и грузовых поездов, РЖД направлено 2,6 млрд рублей.

По новой железнодорожной ветке будут курсировать 22 пары поездов: 13 пар до станции Шпалопропитка в Красноармейском районе Волгограда, 6 пар - до города Волжского и 3 пары - до ж/д вокзала "Волгоград 1". Время в пути следования от аэропорта до вокзала "Волгоград 1" составит порядка 30 минут.

Как сообщалось, ОАО "Международный аэропорт Волгоград" (находится под управлением холдинга "Новапорт") в 2017 году увеличило пассажиропоток на 25% по сравнению с показателем 2016 года - до 1 млн 13,985 тыс. человек.