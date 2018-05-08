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08.05.18 14:07
Прохладный конец рабочей недели с потеплением в выходные ожидается в Москве
"До конца рабочей недели вполне мобилизующий температурный фон, однако к выходным будет более комфортная погода. Бытует мнение, что хорошая погода бывает только в рабочие дни, а к выходным всегда ситуация ухудшается, но вообще погода никак не зависит от дней недели. Ситуация в следующие субботу и воскресенье это подтверждает", - сказал Р.Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.
Ранее метеоролог сообщил, что 9 мая будет ясная и солнечная погода, но при этом похолодает до +18...+19. Последующая ночь будет холодной: по Московской области всего +1...+6. Далее 10 мая днем ожидается до +15...+17, а 11 мая максимум уже немного выше - до +17...+19, причем в оба дня будет переменная облачность, без осадков.
Выходные будут теплее: температура начнет расти, и днем в субботу-воскресенье будет уже 22-23 градуса.
"Малооблачно, без осадков, вполне комфортная погода. Можно будет расслабиться", - отметил Р.Вильфанд.
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