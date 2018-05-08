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08.05.18 14:04
Пассажирские паромы будут ходить в дни ЧМ из польского Гданьска в Калининградскую область
8 мая. Interfax-Russia.ru - Польская судоходная компания Gdansk Shipping организует паромное сообщение с Калининградской областью для доставки болельщиков на Чемпионат мира по футболу в Калининград, сообщает газета Gazeta Wyborcza.
В Гданьске в дни ЧМ будет проживать большое количество болельщиков из Польши и других стран ЕС. Судоходная компания предлагает им морской маршрут доставки в Калининград в дни проведения игр. Буквально за пару часов они попадут из Гданьска в Балтийск на пароме-катамаране, а затем чартерным автобусом или поездом - в Калининград.
Как сообщалось, в Калининград болельщики, гости и участники команд ЧМ-2018 будут прибывать через все 13 пограничных пунктов пропуска, среди которых восемь автомобильных, три железнодорожных, а также морской и воздушный. Ожидается, что в период проведения матчей нагрузка на пункты пропуска возрастет почти в 4 раза.
Основной поток болельщиков ожидается на польском направлении.
В Калининграде в рамках ЧМ-2018 пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го - Сербия со Швейцарией, 25-го - Испания с Марокко и 28-го - Англия с Бельгией.
Стадион ЧМ-2018 в Калининграде рассчитан на 35 тыс. зрителей.
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