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Стратегический беспилотник ВВС США Global Hawk провел разведку у рубежей РФ на Черном море

© РИА Новости.
8 мая. Interfax-Russia.ru - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, в понедельник совершил многочасовой полет вблизи Крыма и побережья Краснодарского края на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, осуществлявший ранее в понедельник длительную разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, в районе 16:55 мск был зафиксирован к западу от Крыма. В течение более пяти часов он курсировал вдоль морских границ России на Черном море от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи на высоте 16 тыс. метров. В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью Крыма на расстояние около 35 км, в районе Алупки и Ялты, Керченского пролива, а также у побережья Краснодарского края в районе Новороссийска, Геленджика и Туапсе - на расстояние приблизительно 40-45 км.

По имеющимся данным, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил по этому маршруту вдоль морских границ России на Черном море не менее четырех пролетов.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 450 км, он мог наблюдать за всей территорией Крыма и Кубани, а также частью Ставропольского края. В 22:05 мск он ушел от российских морских границ, возвращаясь на авиабазу в Италии.

Как сообщалось, ранее в понедельник этот дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в 8:08 мск пересек границу Украины со стороны Румынии севернее Молдавии, взяв курс на Донбасс.

Приблизительно в 9:45 мск он начал курсировать по дуге вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, находясь в воздушном пространстве над контролируемой Киевом территорией на высоте около 15,3 тыс. метров. Американский разведчик в течение более шести часов полета над Донбассом совершил не менее восьми пролетов вдоль линии разграничения. При этом он также несколько раз подлетал на расстояние 35-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Согласно открытым источникам, имеющаяся на борту RQ-4B аппаратура позволяла ему вести разведку на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также прилегающих к Украине приграничных районов России и передавать собранную информацию на пункт управления через спутник в реальном режиме времени.

После завершения выполнения задания приблизительно в 16:00 мск американский беспилотник ушел с Донбасса, взяв курс на запад в район Николаевской области.

В 16:45 мск он покинул украинское небо в районе Николаевской области, войдя в воздушное пространство над международными водами Черного моря и взяв курс на Крым.

Тяжелые американские беспилотники этого типа регулярно используются для проведения разведки вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, побережья Крыма и Краснодарского края, а также территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Сирии и расположенных там российских баз.

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