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08.05.18 14:34
Аллея памяти с портретами полных кавалеров ордена Славы открылась в Калуге накануне Дня Победы
8 мая. Interfax-Russia.ru - Аллею памяти открыли во вторник в калужском сквере имени маршала Георгия Жукова, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Состоялось также открытие мемориальной экспозиции "Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы", где размещены информационные конструкции с 224 портретами калужан - участников Великой Отечественной войны, полных кавалеров ордена Славы", - отмечается в сообщении пресс-службы.
В торжественном открытии принял участие губернатор области Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что сохранить память о земляках-героях важно для подрастающего поколения.
"Они должны понимать, какой ценой досталась победа. Почти 180 тыс. жителей области ушли на фронт. Из каждых четырех бойцов домой вернулся только один. В Книге Памяти Калужской области собраны имена 410 тыс. воинов, сложивших голову в боях на нашей земле", - приводит пресс-служба слова А.Артамонова.
Также в сквере посадили "Тополь Победы", выращенный из клонированной почки тополя-ветерана на площади павших борцов в Волгограде, которому в настоящее время уже около ста лет. Тополь чудом пережил кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, став символом жизни и Победы в Великой Отечественной войне. Кроме Калуги саженцы-клоны высажены еще в 14 городах.
В небо над Аллеей памяти взлетели 73 воздушных шара, символизирующих 73-ю годовщину Победы в войне 1941-1945 гг.
Пао юд
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