КПРФ и "Эсеры" отказались голосовать в Госдуме за назначение Медведева премьером

08.05.18 14:43

© РИА Новости. Алексей Никольский

8 мая. Interfax-Russia.ru - Фракция "Справедливая Россия" считает, что правительство под руководством Дмитрия Медведева не справится с теми задачами, которые ставит президент, и будет голосовать против его кандидатуры на пост премьер-министра, заявил лидер "эсеров" Сергей Миронов после встречи с кандидатом на пост премьера во вторник.

"Наша фракция при голосовании в Госдуме будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом. Да, мы поддержали президента РФ (...) Мы считаем, что правительство РФ под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева, с нашей точки зрения, не справится с теми задачами, которые ставит президент", - сказал С.Миронов.

"Нужно отдать должное Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который не стал подстраиваться под настроения нашей фракции, он оставался на своих позициях, со своими убеждениями, мы это тоже высоко ценим", - заявил С.Миронов.

Он отметил, что "эсеры" оценили профессионализм в ответах на их вопросы со стороны Д.Медведева, так же, как кандидат оценил содержание и профессионализм вопросов депутатов фракции "Справедливая Россия".

При этом лидер "эсеров" заявил, что партия благодарна президенту за издание нового "майского указа", который полностью соответствует позиции "Справедливой России".

Кроме того, С.Миронов сообщил, что "эсеров" обрадовали кандидатуры Татьяны Голиковой и Алексея Гордеева на посты вице-премьера. Справороссы также положительно относятся к предполагаемому назначению Константина Чуйченко на пост руководителя аппарата правительства.

Лидер "эсеров" выразил уверенность, что Дмитрий Козак справится с новыми обязанностями на должности вице-премьера по ТЭК.

Ранее во вторник лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил по окончании встречи фракции с Д.Медведевым, что парламентская фракция коммунистов не будет голосовать за его кандидатуру. Парламентская фракция КПРФ не будет голосовать за кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Голосовать за этот курс, эту команду, такого премьера наша фракция не будет", - сказал Г.Зюганов журналистам во вторник.

По его словам, причина такого решения в том, что "ни одна проблема в стране не решается".

Он напомнил о программе КПРФ, "которая лежит на столе у президента и кандидата в премьеры", но отметил, что "под нее нужна команда левоцентристского толка". "Мы готовы участвовать в этой работе, а не заниматься этим под руководством команды, которая за прошедшие шесть лет обвалила ВВП на 8%", - отметил Г.Зюганов.

"Нам нужна новая стратегия, в противном случае ни указы президента, ни его обращения к стране таким составом правительства реализованы быть не могут. Они снова зависнут. Для всех нас это будет крайне плохо, потому что за последние 100 лет только в течение этих 10 лет наши темпы роста гораздо ниже мировых. Мы всегда были гораздо выше. В противном случае, если мы не нарастим их, ни одна проблема в стране не решится. Обложили нас со всех сторон, нам нужно принимать экстренные меры", - сказал лидер КПРФ.

Он также высказался против того, что впервые в первые заместители главы правительства предложен Антон Силуанов. "Это Кудрин, только вид сбоку. Он более спокойный, хорошо разбирающийся в финансовых проблемах специалист, но нужен стратег, который позволял бы профинансировать производство и дал бы возможность выйти на необходимые темпы развития", - считает Г.Зюганов.