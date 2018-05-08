Роскомнадзор сообщает о разблокировании 3,7 млн IP-адресов Google

08.05.18 15:22

© РИА Новости. Артем Житенев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор снял блокировку с 3,7 млн IP-адресов Google в ходе исполнения решения суда о блокировке мессенджера Телеграм, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются", - сказали в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

Ведомство сообщило, что продолжает мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей.

13 апреля этого года суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

Также от блокировок пострадали и крупнейшие российские компании, среди которых "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", чьи IP-адреса также попали в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Представители компаний выступили с резкой критикой в адрес Роскомнадзора, заявив, что подобные методы блокировки угрожают жизнеспособности всего Рунета.

3 мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что РКН заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, обеспечивавших доступ к Telegram.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров 7 мая заявил "Интерфаксу", что есть информация о порядка 46 тыс. обращений о недоступности тех или иных сервисов, каждое из них нуждается в отдельном рассмотрении.

Тем временем Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России