Гигантскую георгиевскую ленту планируют поднять в небо над Белгородом в День Победы

08.05.18 16:02

Фото Федерации воздухоплавания Белгородской области

8 мая. Interfax-Russia.ru - Самая большая в России георгиевская лента поднимется в воздух над Белгородом 9 мая, сообщил "Интерфаксу" президент Федерации воздухоплавания Белогорья Вадим Радченко.

"Если позволит погода, мы планируем дважды облететь город на моноплане "Як-12М" с гигантской георгиевской лентой размером 75 м на 4,5 м. Это самая большая в стране георгиевская лента, которую можно поднять в воздух. Ее изготовила наша федерация воздухоплавания, а в небо ее поднимет самолет, который принадлежит Белгородской федерации самолетного и планерного спорта под руководством Владислава Александрова", - сказал В.Радченко.

Он добавил, что федерация воздухоплавания также будет обеспечивать 9 мая прямую трансляцию шествия "Бессмертного полка" с двух квадрокоптеров на мониторы, установленные на Соборной площади, и на областном телеканале.

В этом году во главе колонны "Бессмертного полка" пройдут суворовцы, принимающие участие в военно-спортивных сборах "Наследники Победы" в Белгороде.

Традиционный парад служащих Белгородского гарнизона на Соборной площади продолжит плац-концерт. В театрализованном представлении на тему Великой Отечественной войны впервые примут участие кадеты.

С обеда четыре полевые кухни у музея-диорамы "Огненная дуга" будут угощать белгородцев солдатской кашей. Отведать это блюдо смогут также пассажиры троллейбуса Победы, который будет курсировать по городу в течение всего дня.

Торжества по случаю Дня Победы завершатся гала-концертом с участием творческих коллективов города на Соборной площади и праздничным фейерверком.

Бн ст