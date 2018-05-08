Подъем воды в реках и сход селей ожидают в Карачаево-Черкесии из-за сильных дождей

08.05.18 16:04

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 мая. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми ливнями на территории республики.

"Из-за сильных дождей 9-10 мая в отдельных районах КЧР ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малых объемов", - отмечает МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, существует вероятность возникновения происшествий не выше муниципального характера, что может привести к перекрытию автомобильных и железных дорог, повреждению опор ЛЭП и мостов, объектов жизнеобеспечения, расположенных на трассах возможного схода селей.

Кроме того, возможно подтопление низменных территорий и населенных пунктов.

Лл юи