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08.05.18 16:08

На выполнение майского указа Путина будет направлено до 25 трлн рублей – Медведев

© РИА Новости. Екатерина Штукина
8 мая. Interfax-Russia.ru - Объем средств для выполнения майского указа президента РФ, по предварительным подсчетам, вырастет на треть - до 25 трлн рублей, заявил и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев.

"Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе (изданном президентом накануне - ИФ) задач. По предварительным подсчетам, подчеркиваю - сугубо предварительным, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей", - сказал Д.Медведев на заседании Госдумы во вторник.

Он также отметил, что Россия должна достичь судьбоносных результатов, которые поставлены в новом майском указе президента, усилиями всего российского общества, в том числе гражданского.

"Нам нужно добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперед. И это задача не только для правительства, для уважаемых коллег-депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, вообще властей. Это задача всего гражданского общества", - сказал Д.Медведев.

По его словам, "настоящий прорыв может совершить только сплоченная нация, где важно участие каждого, готовность отдать своей стране силы, энергию, талант". "Будь то студент, или работник, или пенсионер, и тот, кто поддерживает власть, и тот, кто ее критикует - нам необходимо вовлечь в решение этих задач, задач национального развития, всех. И в этом я вижу принципиальную задачу для будущего правительства", - сказал Д.Медведев.

И.о. премьер-министра также выразил надежду, что новое правительство РФ будет работать в максимально открытом режиме.

"Основные направления деятельности правительства мы будем готовить в максимально открытом режиме, обсуждать свою работу и с экспертами, и с гражданским обществом, с предпринимательским сообществом. Рассчитываю, что в этом примут участие и регионы, и вы, уважаемые коллеги-депутаты", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Д.Медведев подчеркнул, что к исполнению майского указа по всем направлениям нужно приступить уже сейчас.

"Нужно работать начинать уже сегодня по всем этим направлениям, тем более что значительная часть деятельности по стратегическим приоритетам велась нами вместе в предыдущие годы", - сказал он.

Д.Медведев также выразил надежду, что новое правительство будет не менее успешным, чем предыдущее.

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