День Победы: новейшие образцы военной техники покажут во время парада Победы
  
Расширить список: помимо русского языка и математики могут ввести обязательный ЕГЭ по географии
   
Свежий майский: РФ должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
08.05.18 16:19

В России нужно принимать решение о повышении пенсионного возраста – Медведев

© РИА Новости. Константин Чалабов
8 мая. Interfax-Russia.ru - В России необходимо принимать решения по повышению пенсионного возраста, но аккуратно и взвешенно, заявил и.о. главы правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста", - сказал Д.Медведев во вторник на заседании Госдумы.

Он напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

"С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни", - подчеркнул Д.Медведев.

"Поэтому, - по его словам, - решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменения в корпоративном законодательстве о труде".

Все эти факторы, подчеркнул Д.Медведев, необходимо учитывать.

"С другой стороны, конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему. На систему все сильнее влияют демографические изменения. И будущее правительство должно обязательно все это учитывать", - заявил Д.Медведев.

По его словам, правительство РФ в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет на рассмотрение депутатов.

"Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть", - сказал и.о. премьер-министра.

При этом он отметил, что сейчас пенсионная система не идеальная, и требует совершенствования.

В то же время и.о. премьер-министра заявил, что в планах правительства нет изменения ставки НДФЛ.

"По поводу изменения ставки НДФЛ, в настоящий момент никаких решений правительством на эту тему не готовится", - подчеркнул Д.Медведев.

И.о. премьера был задан вопрос об отношении к идее повышения ставки НДФЛ с 13% до 15%.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.05.18 14:53
Мэр Москвы принял участие в акции "Сирень победы" и посадил сиреневый куст в Екатерининском парке столицы
.
  08.05.18 14:07
Прохладный конец рабочей недели с потеплением в выходные ожидается в Москве
.
  08.05.18 11:05
Строительство автовокзала рядом с метро "Ховрино" завершится до конца года
.
  08.05.18 10:54
Зоопарки Москвы и Пхеньяна договорились о дальнейшем взаимном пополнении коллекций
.
  08.05.18 10:43
Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
.
  07.05.18 14:56
Крупный образовательный комплекс откроется вблизи деревни Столбово Новой Москвы
.
  07.05.18 14:44
Собянин: со дня инаугурации президента РФ начинается отсчет нового политического цикла, ожидания новых больших решений и перемен
.
  07.05.18 09:24
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией президента
.
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности
.
  04.05.18 16:01
Весеннее благоустройство Москвы завершено


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket