В России нужно принимать решение о повышении пенсионного возраста – Медведев

08.05.18 16:19

© РИА Новости. Константин Чалабов

8 мая. Interfax-Russia.ru - В России необходимо принимать решения по повышению пенсионного возраста, но аккуратно и взвешенно, заявил и.о. главы правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста", - сказал Д.Медведев во вторник на заседании Госдумы.

Он напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.

"С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни", - подчеркнул Д.Медведев.

"Поэтому, - по его словам, - решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменения в корпоративном законодательстве о труде".

Все эти факторы, подчеркнул Д.Медведев, необходимо учитывать.

"С другой стороны, конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему. На систему все сильнее влияют демографические изменения. И будущее правительство должно обязательно все это учитывать", - заявил Д.Медведев.

По его словам, правительство РФ в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет на рассмотрение депутатов.

"Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть", - сказал и.о. премьер-министра.

При этом он отметил, что сейчас пенсионная система не идеальная, и требует совершенствования.

В то же время и.о. премьер-министра заявил, что в планах правительства нет изменения ставки НДФЛ.

"По поводу изменения ставки НДФЛ, в настоящий момент никаких решений правительством на эту тему не готовится", - подчеркнул Д.Медведев.

И.о. премьера был задан вопрос об отношении к идее повышения ставки НДФЛ с 13% до 15%.