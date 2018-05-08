|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.05.18 16:19
В России нужно принимать решение о повышении пенсионного возраста – Медведев
"Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста", - сказал Д.Медведев во вторник на заседании Госдумы.
Он напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была в районе 40 лет.
"С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни", - подчеркнул Д.Медведев.
"Поэтому, - по его словам, - решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменения в корпоративном законодательстве о труде".
Все эти факторы, подчеркнул Д.Медведев, необходимо учитывать.
"С другой стороны, конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему. На систему все сильнее влияют демографические изменения. И будущее правительство должно обязательно все это учитывать", - заявил Д.Медведев.
По его словам, правительство РФ в ближайшее время подготовит свои предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет на рассмотрение депутатов.
"Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть", - сказал и.о. премьер-министра.
При этом он отметил, что сейчас пенсионная система не идеальная, и требует совершенствования.
В то же время и.о. премьер-министра заявил, что в планах правительства нет изменения ставки НДФЛ.
"По поводу изменения ставки НДФЛ, в настоящий момент никаких решений правительством на эту тему не готовится", - подчеркнул Д.Медведев.
И.о. премьера был задан вопрос об отношении к идее повышения ставки НДФЛ с 13% до 15%.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket