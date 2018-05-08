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08.05.18 16:22
Ретро-поезда "Победа" проехали по Владивостоку и Хабаровску
Также ветераны, труженики тыла, представители общественности приняли участие в митингах, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Собравшиеся почтили память погибших воинов-железнодорожников минутой молчания, возложили цветы к мемориалам.
На станции Владивосток организована выставка военной техники, где можно увидеть легендарную "Катюшу", противотанковую 45-мм пушку образца 1942 года и грузовой автомобиль ЗИС-5 - "трехтонку".
9 мая ретро-поезд на паровозной тяге впервые пройдет во Владивостоке от вокзала до Корабельной набережной и остановится напротив музейного комплекса "Подводная лодка С-56", где его смогут увидеть все желающие.
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