Ретро-поезда "Победа" проехали по Владивостоку и Хабаровску

08.05.18 16:22

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 мая. Interfax-Russia.ru - Оформленные в духе военных лет ретро-поезда "Победа" с ветеранами Великой Отечественной войны проехали во вторник по Владивостоку и Хабаровску, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Также ветераны, труженики тыла, представители общественности приняли участие в митингах, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Собравшиеся почтили память погибших воинов-железнодорожников минутой молчания, возложили цветы к мемориалам.

На станции Владивосток организована выставка военной техники, где можно увидеть легендарную "Катюшу", противотанковую 45-мм пушку образца 1942 года и грузовой автомобиль ЗИС-5 - "трехтонку".

9 мая ретро-поезд на паровозной тяге впервые пройдет во Владивостоке от вокзала до Корабельной набережной и остановится напротив музейного комплекса "Подводная лодка С-56", где его смогут увидеть все желающие.