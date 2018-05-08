|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.05.18 16:30
Доходы губернатора Пензенской области в 2017 году превысили 5 млн рублей
Согласно информации, размещенной на официальном портале регионального правительства, в прошлом году глава региона заработал 5 млн 108 тыс. 195,06 рублей (в 2016 году - 5 187 593,1 рублей).
В его собственности находятся два земельных участка площадью 33 и 1044 кв.м., жилой дом площадью 408 кв.м, 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв.м и гараж площадью 19,8 кв.м.
Супруга И.Белозерцева в прошлом году заработала 223 тыс. 841,82 рублей (в 2016 году - 487 тыс. 979,94).
В ее собственности находится 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв.м и легковой автомобиль "Тойота".
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket