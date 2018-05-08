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08.05.18 17:21
Госдума согласилась назначить Медведева премьер-министром РФ
За это решение, согласно электронному табло, проголосовали за 374 депутатов (при необходимом минимуме 226). Против проголосовали 56 , воздержавшихся нет.
В заседании приняли участие В.Путин и Д.Медведев.
Перед голосованием все политические силы обозначили свои позиции: фракции "Единая Россия" и ЛДПР заявили о поддержке Д.Медведева, и это в общей сумме 379 голосов, то есть подавляющее большинство Госдумы; коммунисты (42 голоса) и "Справедливая Россия" (23 голоса) выступили против такого кадрового решения, при этом части эсэров - главам трех думских комитетов фракция позволила проголосовать за представленную президентом кандидатуру.
В 2012 году, когда на пост главы правительства также выдвигалась кандидатура Д.Медведева, за него в Госдуме проголосовали 299 депутатов, против высказались 144. Тогда согласие на назначение Д.Медведева премьером дали "Единая Россия", ЛДПР и частично "Справедливая Россия".
Д.Медведев стал 13-м главой правительства за время существования независимой России и третьим премьер-министром, переизбранным на второй срок. Таким образом, Д.Медведев закрепил свой статус "долгожителя" на премьерском Олимпе (уже шесть лет). В тройку лидеров входят также Виктор Черномырдин (пять лет четыре месяца) и В.Путин (четыре года).
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