На реализацию "майских указов" направят 8 трлн руб. вместо предложенных ранее 10 трлн руб.

08.05.18 17:35

© РИА Новости. Михаил Фомичев

8 мая. Interfax-Russia.ru - Предполагалось, что на реализацию указа президента РФ от 7 мая потребуется порядка 10 трлн рублей, однако решили остановиться на 8 трлн, сообщил глава государства Владимир Путин.

"Первоначально, когда выстраивали программу, изложенную во вчерашнем указе, исходили из необходимости дополнительно изыскать 10 трлн рублей", - сказал В.Путин на пленарном заседании Госдумы во вторник после голосования по кандидатуре Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ.

"До позавчерашнего дня спорили, все посчитали. Мы оптимизировали эту цифру до 8 трлн. Считаем, что 8 трлн дополнительных расходов будет достаточно", - отметил он.