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09.05.18 16:55
Путин призвал не забывать о хрупкости мира
"Война - всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты - эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность", - сказал В.Путин, выступая на Параде Победы.
Глава государства подчеркнул, что вся серьезность этих угроз известна. "Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга", - сказал В.Путин.
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Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
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Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
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