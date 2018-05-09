Путин призвал не забывать о хрупкости мира

09.05.18 16:55

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает, что за новыми угрозами в современном мире проступают старые черты двух прошедших мировых войн.

"Война - всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты - эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность", - сказал В.Путин, выступая на Параде Победы.

Глава государства подчеркнул, что вся серьезность этих угроз известна. "Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга", - сказал В.Путин.