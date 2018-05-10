Правительство РФ утвердило заявительный порядок включения частных инвестпроектов в госпрограмму Дальнего Востока

10.05.18 05:55

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило заявительный порядок включения частных инвестиционных проектов в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Теперь инициатор инвестиционного проекта на Дальнем Востоке может подать документы для включения проекта в государственную программу ("Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" - ИФ). Пакет документов включает в себя бизнес-план, финансовую модель с заключением, подтверждающую ее обоснованность и сопроводительное письмо. В течение 30 дней заявка будет рассмотрена специалистами министерства РФ по развитию Дальнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы Минвостокразвития.

Решение о включении проектов в госпрограмму принимается подкомиссией под председательством и.о. вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Самое главное, и в постановлении правительства России это определено, мы (Минвостокразвития - ИФ) готовы, если это необходимо инвестору, разработать адресную "дорожную карту" административного сопровождения и помощи в реализации его инвестиционного проекта. Мы готовы решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта", - сказал и.о. министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, слова которого приведены в сообщении.

По его словам, такая мера позволяет вести дополнительный контроль реализации решений, которые одобрены для активизации подобных проектов.