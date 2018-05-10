Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил парогазовый столб с пеплом на высоту 5,5 км

10.05.18 05:58

© РИА Новости. Евгений Нескромный

10 мая. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил парогазовый столб с содержанием пепла на высоту до 5 км 500 м над уровнем моря, сообщает в четверг Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"Это событие на вулкане произошло в четверг днем по местному времени. Парогазовый шлейф с примесью пепла распространился примерно на 85 км в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.