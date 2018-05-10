Бывший вице-губернатор Приморья Вишняков останется в СИЗО до середины лета

10.05.18 06:00

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 мая. Interfax-Russia.ru - Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Приморского края Евгению Вишнякову, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

"Суд по ходатайству следствия продлил Е.Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 10 июля", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

В материалах на сайте суда сообщается, что о продлении ареста ходатайствовал следственный отдел УФСБ РФ по Приморскому краю.

Как сообщалось, Е.Вишняков летом 2017 года стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и был арестован, затем арест экс-чиновника продлевался.

Адвокатам не удалось добиться смягчения меры пресечения для подзащитного.