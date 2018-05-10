Под новые проекты: в Хабаровском крае расширят территорию Свободного порта
  
Свежий майский: РФ должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году
   
День Победы: новейшие образцы военной техники покажут во время парада Победы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
10.05.18 06:03

Дни международного бизнеса пройдут в Хабаровске в июне

© РИА Новости. Владимир Астапкович
10 мая. Interfax-Russia.ru - Деловой проект Дни международного бизнеса пройдет в Хабаровске 10-12 июня, в нем примут участие делегации Японии, Китая, Монголии, Республики Корея, Социалистической Республики Вьетнам, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края в четверг.

"Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края", - приводятся в сообщении слова министра международного и межрегионального сотрудничества региона Вячеслава Дианова.

По данным пресс-службы, в рамках деловой программы мероприятия будет работать международная выставка, на которой представят экспортный потенциал Хабаровского края, организуют индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами.

"Для краевых предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки, будет организована серия круглых столов, мастер-классов и семинаров, в ходе которых федеральные и региональные спикеры расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов, поделятся успешными практиками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что свою готовность участвовать в бизнес-мероприятии выразили более 80 компаний и организаций Хабаровского края.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.05.18 08:46
Свыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Москве
.
  08.05.18 14:53
Мэр Москвы принял участие в акции "Сирень победы" и посадил сиреневый куст в Екатерининском парке столицы
.
  08.05.18 14:07
Прохладный конец рабочей недели с потеплением в выходные ожидается в Москве
.
  08.05.18 11:05
Строительство автовокзала рядом с метро "Ховрино" завершится до конца года
.
  08.05.18 10:54
Зоопарки Москвы и Пхеньяна договорились о дальнейшем взаимном пополнении коллекций
.
  08.05.18 10:43
Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
.
  07.05.18 14:56
Крупный образовательный комплекс откроется вблизи деревни Столбово Новой Москвы
.
  07.05.18 14:44
Собянин: со дня инаугурации президента РФ начинается отсчет нового политического цикла, ожидания новых больших решений и перемен
.
  07.05.18 09:24
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией президента
.
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket