Дни международного бизнеса пройдут в Хабаровске в июне

10.05.18 06:03

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 мая. Interfax-Russia.ru - Деловой проект Дни международного бизнеса пройдет в Хабаровске 10-12 июня, в нем примут участие делегации Японии, Китая, Монголии, Республики Корея, Социалистической Республики Вьетнам, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края в четверг.

"Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края", - приводятся в сообщении слова министра международного и межрегионального сотрудничества региона Вячеслава Дианова.

По данным пресс-службы, в рамках деловой программы мероприятия будет работать международная выставка, на которой представят экспортный потенциал Хабаровского края, организуют индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами.

"Для краевых предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки, будет организована серия круглых столов, мастер-классов и семинаров, в ходе которых федеральные и региональные спикеры расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов, поделятся успешными практиками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что свою готовность участвовать в бизнес-мероприятии выразили более 80 компаний и организаций Хабаровского края.