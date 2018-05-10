Пьяная автоледи сбила двух школьников на пешеходном переходе в Иркутской области

10.05.18 07:11

© РИА Новости. Вадим Жернов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция выясняет обстоятельства ДТП в городе Тайшет Иркутской области, где тяжелые травмы получили два 10-летних мальчика, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По данным полиции, вечером в среду на площади Юбилейной в Тайшете 33-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota Vista, сбила двух школьников, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на одном велосипеде.

"Мальчики получили тяжелые травмы, в настоящее время они находятся в реанимации. Медицинское освидетельствование показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Виновница ДТП задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Всего, по данным полиции, 9 мая в регионе было выявлено 46 пьяных водителей, в том числе 11 - в Иркутске. Шесть из них спровоцировали дорожные аварии.