Противопожарный режим ввели власти в Хакасии

10.05.18 07:32

© РИА Новости. Саид Царнаев

10 мая. Interfax-Russia.ru - Из-за прогнозирования роста числа палов травы и бытовых пожаров в Республике Хакасия ввели противопожарный режим, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.

"Особый противопожарный режим вводится в Хакасии с 11 по 31 мая. Такое решение власти региона приняли в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории республики, ростом количества палов травы, степных и бытовых пожаров", - говорится в сообщении.

По данным властей, во время действия режима в регионе будут проведены дополнительные мероприятия, а меры контроля и надзора в области пожарной безопасности будут усилены. Также ограничено посещение лесов жителями.

Нарушители режима будут привлекаться к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесенного ущерба.