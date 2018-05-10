Около 10,5 млн человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в России

10.05.18 08:57

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Почти десять с половиной миллионов человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в городах России, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий.

В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек",- сказала И. Волк.

Ранее сообщалось, что в столице в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 1 млн. человек.