Сахалинского предпринимателя подозревают в контрабанде в Японию тихоокеанских лососей на 300 млн рублей

10.05.18 09:19

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 мая. Interfax-Russia.ru - Сахалинский предприниматель незаконно экспортировал в Японию рыбопродукцию на 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни в четверг.

"В отношении предпринимателя по факту контрабанды рыбопродукции возбуждено 18 уголовных дел. В течение двух лет бизнесмен предоставлял в таможенные органы поддельные контракты на вывозимую за границу рыбопродукцию, заявляя при этом недостоверные сведения о стоимости экспортируемой рыбы", - говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость незаконно вывезенных красной икры, нерки, кеты, кижуча, горбуши составила более 300 млн рублей, отмечает пресс-служба.

По ее данным, в федеральный бюджет РФ в результате не уплачены таможенные платежи на сумму 2,5 млн рублей.

Помимо 18 уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст. 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), в отношении предпринимателя заведено также уголовное дело по ч.1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Пресс-служба сообщает, что бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.