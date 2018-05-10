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10.05.18 09:19
Сахалинского предпринимателя подозревают в контрабанде в Японию тихоокеанских лососей на 300 млн рублей
"В отношении предпринимателя по факту контрабанды рыбопродукции возбуждено 18 уголовных дел. В течение двух лет бизнесмен предоставлял в таможенные органы поддельные контракты на вывозимую за границу рыбопродукцию, заявляя при этом недостоверные сведения о стоимости экспортируемой рыбы", - говорится в сообщении.
Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость незаконно вывезенных красной икры, нерки, кеты, кижуча, горбуши составила более 300 млн рублей, отмечает пресс-служба.
По ее данным, в федеральный бюджет РФ в результате не уплачены таможенные платежи на сумму 2,5 млн рублей.
Помимо 18 уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст. 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), в отношении предпринимателя заведено также уголовное дело по ч.1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Пресс-служба сообщает, что бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.
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