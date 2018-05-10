Подпольную лабораторию по производству огнестрельного оружия закрыли в Томске

10.05.18 09:24

© РИА Новости. ФСБ РФ

10 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ по Томской области обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Изъяты образцы нарезного огнестрельного оружия, в их числе автоматы Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-пулемет ПВ-38, а также более 120 патронов различного калибра. Оружие сбывалось на территории Томской области, в том числе лицам из других регионов России", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что производство организовали двое жителей Томска в гараже одного их них.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).