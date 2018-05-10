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10.05.18 09:24
Подпольную лабораторию по производству огнестрельного оружия закрыли в Томске
"Изъяты образцы нарезного огнестрельного оружия, в их числе автоматы Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-пулемет ПВ-38, а также более 120 патронов различного калибра. Оружие сбывалось на территории Томской области, в том числе лицам из других регионов России", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что производство организовали двое жителей Томска в гараже одного их них.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
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