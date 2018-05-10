Уголовное дело возбуждено по факту гибели студента колледжа в Новосибирской области

10.05.18 09:37

© РИА Новости. Андрей Старостин

10 мая. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента и ранении еще одного учащегося Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина, сообщает СК России.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 п."е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство совершенное общеопасным способом).

По данным следствия, 10 мая 2018 года в утреннее время 17-летний студент пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил с собой.

Сокурсник был ранен в руку. Он находится в больнице под наблюдением врачей.

Назначен ряд судебных экспертиз: в том числе медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая и другие.

В сообщении говорится, что ход расследования взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.