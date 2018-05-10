Расширить список: помимо русского языка и математики могут ввести обязательный ЕГЭ по географии
  
Под новые проекты: в Хабаровском крае расширят территорию Свободного порта
   
Свежий майский: РФ должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
10.05.18 09:48

Газпром решает вопрос о продолжении работ на Пангодинском участке в ЯНАО

© РИА Новости. Максим Блинов
10 мая. Interfax-Russia.ru - ООО "Газпром добыча Надым" намерено вернуться к рассмотрению вопроса о целесообразности освоения Пангодинского месторождения углеводородов, лицензией на которое владел более полутора десятка лет назад.

Компания объявила открытый запрос предложений на подготовку проекта по корректировке технико-экономического обоснования освоения данного участка.

В материалах, опубликованных на сайте госзакупок, говорится, что при выполнении работы предполагается использовать геологическую часть технико-экономического обоснования, подготовленного в 2011 году для "Газпрома", но учитывать изменения конъюнктуры и нормативной базы.

В документации отмечается, что при корректировке обоснования необходимо предусмотреть возможность совместной разработки месторождения с сопредельными Западно-Пангодинской, Северо-Пангодинской и Верхнеямсовейской территориями.

В ходе работ предполагается уточнить геологическое строение меловых и юрских отложений, оценить состояние запасов и ресурсов Пангодинского участка и ближайших к нему, экономическую эффективность освоения.

Также "Газпром добыча Надым" рассчитывает получить "рекомендации по целесообразности приобретения добычной лицензии" по месторождению. Работы необходимо выполнить в текущем году.

Согласно данным "Росгеолфонда", до февраля 2002 года лицензия на геологическое изучение Пангодинского участка принадлежала ООО "Надымгазпром" (прежнее наименование "Газпром добычи Надым").

В пресс-службе "Газпром добыча Надым" "Интерфаксу" уточнили, что у компании в настоящее время отсутствует лицензия на это месторождение. "При выполнении работ будут использованы ранее полученные геологические данные. Лицензия на данном этапе не нужна", - отметил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Пангодинское месторождение расположено рядом с Медвежьим в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Газпром добыча Надым", дочернее предприятие ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), работает на истощающихся Медвежьем, Юбилейном и Ямсовейском месторождениях. Компании также принадлежат лицензии на гигантские Бованенковское и Харасавэйское месторождения на полуострове Ямал.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.05.18 08:46
Свыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Москве
.
  08.05.18 14:53
Мэр Москвы принял участие в акции "Сирень победы" и посадил сиреневый куст в Екатерининском парке столицы
.
  08.05.18 14:07
Прохладный конец рабочей недели с потеплением в выходные ожидается в Москве
.
  08.05.18 11:05
Строительство автовокзала рядом с метро "Ховрино" завершится до конца года
.
  08.05.18 10:54
Зоопарки Москвы и Пхеньяна договорились о дальнейшем взаимном пополнении коллекций
.
  08.05.18 10:43
Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
.
  07.05.18 14:56
Крупный образовательный комплекс откроется вблизи деревни Столбово Новой Москвы
.
  07.05.18 14:44
Собянин: со дня инаугурации президента РФ начинается отсчет нового политического цикла, ожидания новых больших решений и перемен
.
  07.05.18 09:24
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией президента
.
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket