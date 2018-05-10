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10.05.18 09:48
Газпром решает вопрос о продолжении работ на Пангодинском участке в ЯНАО
Компания объявила открытый запрос предложений на подготовку проекта по корректировке технико-экономического обоснования освоения данного участка.
В материалах, опубликованных на сайте госзакупок, говорится, что при выполнении работы предполагается использовать геологическую часть технико-экономического обоснования, подготовленного в 2011 году для "Газпрома", но учитывать изменения конъюнктуры и нормативной базы.
В документации отмечается, что при корректировке обоснования необходимо предусмотреть возможность совместной разработки месторождения с сопредельными Западно-Пангодинской, Северо-Пангодинской и Верхнеямсовейской территориями.
В ходе работ предполагается уточнить геологическое строение меловых и юрских отложений, оценить состояние запасов и ресурсов Пангодинского участка и ближайших к нему, экономическую эффективность освоения.
Также "Газпром добыча Надым" рассчитывает получить "рекомендации по целесообразности приобретения добычной лицензии" по месторождению. Работы необходимо выполнить в текущем году.
Согласно данным "Росгеолфонда", до февраля 2002 года лицензия на геологическое изучение Пангодинского участка принадлежала ООО "Надымгазпром" (прежнее наименование "Газпром добычи Надым").
В пресс-службе "Газпром добыча Надым" "Интерфаксу" уточнили, что у компании в настоящее время отсутствует лицензия на это месторождение. "При выполнении работ будут использованы ранее полученные геологические данные. Лицензия на данном этапе не нужна", - отметил представитель пресс-службы.
Как сообщалось, Пангодинское месторождение расположено рядом с Медвежьим в Ямало-Ненецком автономном округе.
"Газпром добыча Надым", дочернее предприятие ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), работает на истощающихся Медвежьем, Юбилейном и Ямсовейском месторождениях. Компании также принадлежат лицензии на гигантские Бованенковское и Харасавэйское месторождения на полуострове Ямал.
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