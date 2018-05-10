Мероприятия посвященные памяти писателя и поэта Петра Ершова пройдут на его родине

10.05.18 10:06

© РИА Новости. В. Шияновский

10 мая. Interfax-Russia.ru - Череда мероприятий, посвященных памяти русского писателя и поэта Петра Ершова, состоится 10-12 июня на его родине в селе Ершово и Ишиме (Тюменская область).

Так, в эти дни в городе пройдет съезд потомков и родственников автора сказки "Конек-Горбунок", сообщается на сайте Ишимского музейного комплекса им. Ершова.

В Ишим приедет более 20 потомков из разных городов России - Благовещенска, Красноярска, Минусинска, Иркутска, Омска, Воронежа, Москвы.

"Многие из них побывают на родине своего знаменитого предка впервые", - подчеркивается в пресс-релизе.

10 мая в Ишиме состоится торжественная церемония вручения дипломов лауреатам международной литературной премии им. Ершова за произведения для детей и юношества и победителям регионального конкурса "Я рисую сказку "Конек-Горбунок".

В селе Ершово, под Ишимом, 11 июня пройдет фестиваль народной культуры "Безруковский форпост".

Гости праздника смогут побывать на ярмарке мастеров, погостить на подворьях, где будет представлен традиционный быт сибирской деревни, попробовать "Царскую уху", приготовленную по ершовским рецептам, а также покататься на лошадях и посмотреть спектакль "Конек-Горбунок".

В рамках фестиваля пройдет конкурс на самое лучшее блюдо из картошки, состоятся выставки и выступления казачьих творческих коллективов.

"Особый акцент на казачьей культуре ставится из-за того, что село Ершово основано в начале XVIII века как Безруковский форпост Ишимской оборонительной линии, на которой служили сибирские казаки", - говорится в сообщении.

П.Ершов родился 6 марта 1815 года недалеко от Ишима - в селе Безруково (ныне Ершово) Ишимского уезда Тобольской губернии. В 1834 году, когда П.Ершову было 19 лет, вышла в свет его поэтическая сказка "Конек-Горбунок". В 1836 году после окончания Петербургского университета писатель работал в Тобольске - был учителем и директором гимназии. Умер в Тобольске в 1869 году, похоронен на Завальном кладбище.