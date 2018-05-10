Пожарные более 19 часов тушат возгорание на свалке под Нижневартовском

10.05.18 10:13

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Пожарные продолжают работы по ликвидации горения мусора на свалке бытовых отходов под Нижневартовском (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь регионального главка МЧС Вадим Симоненко.

По его словам, в среду примерно в 14:00 по местному времени (12:00 мск) поступило сообщение о задымлении в одном из садово-огороднических товариществ в Нижневартовске. Однако выехав, сотрудники МЧС установили, что горит свалка - примерно в 3,5 км от города.

"В настоящее время возгорание еще ликвидируется. В ближайшее время должны потушить. Совокупно площадь за все время составила около 200-300 квадратных метров. Но точно оценить трудно, поскольку мусор разгребает спецтехника постоянно. Информации о причинах возгорания в настоящее время нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что устранить возгорание было сложно из-за тлеющего мусора, который приходилось разгребать экскаваторами, поднимать, чтобы исключить дальнейшее горение и только потом проливать.

Администрацией Нижневартовска предоставлена тяжелая техника для ликвидации возгорания. Всего задействовано порядка 20 единиц техники.

Также собеседник пояснил, что угрозы лесному массиву и жилым домам не было. Дым в сторону Нижневартовска не шел.

При этом жители Мегиона (расположен примерно в 35 км от Нижневартовска) в социальных сетях сообщают о специфическом запахе, причиной которого называют горение на свалке.