Депутаты гордумы Ижевска приняли отставку главы города

10.05.18 10:21

© РИА Новости. Илья Питалев

10 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Ижевска (Удмуртия) на внеочередной сессии в четверг проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Юрия Тюрина, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания.

На сессии присутствует 31 депутат, решение было принято единогласно.

Сам Ю.Тюрин сообщил журналистам, что в ближайшее время планирует отправиться в отпуск с семьей. Он отметил, что ему уже поступило предложение о работе, но в другом городе.

"Я бы хотел остаться здесь, в Ижевске, в Удмуртии. Потому что я здесь почти 40 лет проработал и сейчас куда-то уезжать - не совсем в моих правилах", - сказал он.

Ю.Тюрин также опроверг информацию о том, что у него был конфликт с главой Удмуртии Александром Бречаловым. "У нас были рабочие отношения", - подчеркнул он.

"Любой руководитель на своем оперативном совещании ставит вопросы, и не всегда приятные, в том числе и я, я даже больше ставлю. Но совещания у Александра Владимировича (главы Удмуртии Бречалова - ИФ) они же публичные, потом начинают трансформироваться, развиваться", - добавил он, отметив, что "кому-то это было выгодно".

В свою очередь председатель гордумы Ижевска Олег Гарин сообщил журналистам, что на 15 мая назначена внеочередная сессия городского парламента, на которой будет установлена дата проведения конкурса и определен состав комиссии, и глава города может быть избран к 12 июня.

"Надо готовиться к отопительному сезону, надо школы готовить, детские сады к новому учебному году. Поэтому ставим задачу, скажем так, ужиматься по срокам. Хотелось бы нам, конечно, к дню города Ижевска (12 июня провести конкурс - ИФ). Было бы, наверно, символично, чтобы в день города появился новый глава", - сказал О.Гарин.

Ранее, 3 мая, глава Удмуртии сообщил в своем микроблоге в "Твиттере" о том, что Ю.Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. До созыва внеочередной сессии он находился в отпуске, обязанности главы Ижевска исполняет его первый заместитель Сергей Задорожный. Новый глава города будет избираться по конкурсу.

Как сообщалось, Ю.Тюрин неоднократно подвергался критике со стороны властей Удмуртии.

Ю.Тюрин родился 5 апреля 1957 года в пос. Ишеевка Ульяновского района Ульяновской области. В 1979 г. окончил Ульяновский политехнический институт по специальности "энергоснабжение промышленных предприятий". В 1979-2015 годах работал на заводе "Ижсталь", прошел путь от электромонтера до главного энергетика. С 2002 года избирался депутатом городской думы Ижевска. В 2015 году был избран главой Ижевска из числа депутатов гордумы.