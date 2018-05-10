Страны Европы, включая Британию, могут попасть под "закон Димы Яковлева"

10.05.18 10:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 мая. Interfax-Russia.ru - "Закон Димы Яковлева" может быть распространен на Великобританию и другие европейские страны, которые будут вмешиваться в российские выборы, считает один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

Отвечая на вопрос, какие страны могут попасть под действие этого закона, М.Емельянов ответил: "Те, кто вмешивается в наши выборы, это западные страны, другие я не знаю, чтобы вмешивались, это же в этих странах используется концепция "мягкой силы". Это Штаты, это европейские страны, Великобритания, прежде всего".

"Это позитивная идея, я выступаю соавтором, потому что мы должны отвечать на те неправомерные действия, которые применяются в отношении нашей страны, причем на Западе визг идет по поводу того, что якобы наши хакеры или кто-то вмешивается (в выборы), но эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным. Естественно, какие-то меры должны применяться, поэтому это предложение (поправки в "закон Димы Яковлева") оправдано", - сказал М.Емельянов.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что представители всех четырех думских фракций вносят в Госдуму поправки в "закон Димы Яковлева", предлагающий распространить его действие на тех, кто вмешивается в выборы в РФ.

В настоящее время этот закон запрещает усыновлять российских детей гражданам США.