Ашан планирует увеличить ассортимент на 30-40%

10.05.18 10:54

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 мая. Interfax-Russia.ru - "Ашан ритейл Россия" (дочка Auchan) планирует расширить ассортимент на 30-40% по числу SKU.

"Мы хотим увеличить ассортимент на 30-40% по числу товарных наименований (SKU). Сейчас ассортимент гипермаркетов - около 50 000 SKU", - сообщил в интервью газете "Ведомости" генеральный директор компании Франсуа Реми.

Это планируется сделать, в том числе, и за счёт изменения коммерческой модели сети. "В конце 2017 г. наша команда разработала план трансформации коммерческой модели и приступила к реализации. Ключевой блок - перезапуск форматов: у нас есть классические гипермаркеты, суперсторы "Ашан сити" (средние по площади между гипермаркетами и супермаркетами), супермаркеты и магазины шаговой доступности, - пояснил он. - Пилотный проект реализован в четырех магазинах: в гипермаркете "Ашан Авиапарк" полностью переделан второй этаж непродовольственных товаров, в мае должен открыться "Ашан сити Капитолий" - магазин свежих продуктов. Супермаркет "Ашан Красногорск" и магазин у дома "Мой Ашан" на Бакунинской уже открылись".

В обновленных магазинах изменились дизайн, цветовая гамма, оборудование, ассортимент, форма сотрудников.