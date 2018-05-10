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10.05.18 10:54
Ашан планирует увеличить ассортимент на 30-40%
"Мы хотим увеличить ассортимент на 30-40% по числу товарных наименований (SKU). Сейчас ассортимент гипермаркетов - около 50 000 SKU", - сообщил в интервью газете "Ведомости" генеральный директор компании Франсуа Реми.
Это планируется сделать, в том числе, и за счёт изменения коммерческой модели сети. "В конце 2017 г. наша команда разработала план трансформации коммерческой модели и приступила к реализации. Ключевой блок - перезапуск форматов: у нас есть классические гипермаркеты, суперсторы "Ашан сити" (средние по площади между гипермаркетами и супермаркетами), супермаркеты и магазины шаговой доступности, - пояснил он. - Пилотный проект реализован в четырех магазинах: в гипермаркете "Ашан Авиапарк" полностью переделан второй этаж непродовольственных товаров, в мае должен открыться "Ашан сити Капитолий" - магазин свежих продуктов. Супермаркет "Ашан Красногорск" и магазин у дома "Мой Ашан" на Бакунинской уже открылись".
В обновленных магазинах изменились дизайн, цветовая гамма, оборудование, ассортимент, форма сотрудников.
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