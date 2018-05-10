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10.05.18 10:45
Kazansummit поможет России наладить тесный контакт с исламским миром - Минниханов
По его словам, по поручению президента РФ форум организуется как федеральный. "И через эту казанскую площадку Россия должна иметь хороший тесный контакт с исламским миром", - отметил глава республики на деловом завтраке Сбербанка в рамках форума в четверг.
Он отметил, что вопросы, обсуждаемые на форуме, важны для России, где проживает около 20 млн мусульман.
"KazanSummit за эти десять лет вырос в 10 раз (по количеству участников - ИФ). Сегодня он стал совершенно другой, и тема, с которой мы начинали, - исламский банкинг - переросла в халяльный (дозволенный шариатом - ИФ) образ жизни и многие другие вопросы", - сказал Р.Минниханов.
В Казани 10-12 мая в десятый раз проходит международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit". В текущем году к участию приглашены около 3 тыс. гостей из более 50 стран.
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