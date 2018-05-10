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10.05.18 10:45

Kazansummit поможет России наладить тесный контакт с исламским миром - Минниханов

© РИА Новости. Максим Блинов
10 мая. Interfax-Russia.ru - Международный экономический форум Kazansummit должен стать площадкой для развития сотрудничества России со странами исламского мира, считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, по поручению президента РФ форум организуется как федеральный. "И через эту казанскую площадку Россия должна иметь хороший тесный контакт с исламским миром", - отметил глава республики на деловом завтраке Сбербанка в рамках форума в четверг.

Он отметил, что вопросы, обсуждаемые на форуме, важны для России, где проживает около 20 млн мусульман.

"KazanSummit за эти десять лет вырос в 10 раз (по количеству участников - ИФ). Сегодня он стал совершенно другой, и тема, с которой мы начинали, - исламский банкинг - переросла в халяльный (дозволенный шариатом - ИФ) образ жизни и многие другие вопросы", - сказал Р.Минниханов.

В Казани 10-12 мая в десятый раз проходит международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit". В текущем году к участию приглашены около 3 тыс. гостей из более 50 стран.

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