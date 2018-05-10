РЖД сменила начальника Западно-Сибирской железной дороги

10.05.18 15:52

© РИА Новости. Александр Демьянчук

10 мая. Interfax-Russia.ru - Новым начальником Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") назначен Александр Грицай, до этого занимавший пост первого заместителя начальника ЗСЖД, говорится в пресс-релизе филиала.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Регера, который работал в должности начальника ЗСЖД более 5 лет.

А.Грицай родился в 1972 году, трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1994 году помощником составителя поездов станции Карасук Омского отделения ЗСЖД. Работал дежурным станционного поста централизации, дежурным по станции, заместителем начальника станций Карасук и Омск-Пассажирский, начальником станции Карасук, заместителем и первым заместителем начальника Омского отделения ЗСЖД, начальником Новосибирского отделения ЗСЖД, заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению. Должность первого заместителя начальника ЗСЖД он занимал с февраля 2016 года.