В шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту приняли участие более миллиона человек

10.05.18 11:17

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 мая. Interfax-Russia.ru - В торжественном шествии акции "Бессмертный полк" по Невскому проспекту 9 мая приняли участие свыше 1 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в четверг.

В Ленинградской области в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 250 тыс. человек.

"Колонны прошли в 18 районных центрах региона. Шествие завершилось у монумента "Полуторка" на Румболовской горе, где участники возложили венки и цветы у братского захоронения. Для ветеранов состоялся праздничный концерт", - уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Ранее сообщалось, что в Москве в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 1 млн. человек. Всего в России акция собрала более 10 млн участников.