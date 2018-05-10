Полиция и ФСБ проводят мероприятия в Ростехнадзоре по СЗФО

10.05.18 11:21

© РИА Новости. Андрей Стенин

10 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия в помещениях управления федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор) в Петербурге.

"Подтверждаем факт участия наших сотрудников в оперативно-следственных действиях, которые проходят в Ростехнадзоре", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области в понедельник.

Содержания оперативно-следственных действий и их результатов в ведомстве не раскрывают. Собеседник рекомендовал обратиться за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Официальным комментарием со стороны МВД "Интерфакс" пока не располагает.

По данным СМИ, мероприятия затронули руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова.