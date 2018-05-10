Заказчик моста в Крым принял автодорожную часть объекта у генподрядчика

10.05.18 11:30

© РИА Новости. фото инфоцентра "Крымский мост"

10 мая. Interfax-Russia.ru - Заказчик Крымского моста - ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора - принял у компании-генподрядчика автодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения, запланированному на вторую половину мая.

"Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста - в части автодорожной составляющей. Объект капитального строительства предъявлен приёмочной комиссии из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора", - сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

Согласно итоговому акту, автодорожная часть моста выполнена в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлена подрядчиком к вводу эксплуатации и принята заказчиком.

Акт приемки объекта капстроительства размещен на текущей неделе на сайте госзакупок. Согласно подписанному 28 апреля документу, строительно-монтажные работы по автодорожной части моста начаты в феврале 2016 года, завершены в апреле 2018 года. Таким образом, они выполнены с опережением контрактного срока - декабря 2018. Стоимость строительства автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив составляет с учетом НДС более 96,9 млрд рублей.

Сейчас дорожники завершают подготовку к открытию движения по новому участку федеральной дороги А-290 - по Крымскому мосту.

"Стройгазмонтаж" продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта - железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения - декабрь 2019 года.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется во второй половине мая 2018 года, грузовиков - осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.