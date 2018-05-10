Паромная переправа в Крыму 11 мая будет работать по фактической погоде

10.05.18 11:36

© РИА Новости. Владимир Трефилов

10 мая. Interfax-Russia.ru - Паромы в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем могут ходить с перебоями 11 мая из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор переправы "Морская дирекция".

"В течение всего дня прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 17 м/с и более. Работа Керченской паромной переправы будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность полной остановки движения судов", - говорится в пресс-релизе.

"Морская дирекция" просит пассажиров планировать поездки с учетом данного прогноза, а также знакомиться с оперативной информацией о работе переправы на сайте компании-оператора.

Паромная переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.