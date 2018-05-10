ЦИК РФ предложил на пост председателя горизбиркома Севастополя Сергея Даниленко

10.05.18 11:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 мая. Interfax-Russia.ru - ЦИК РФ предложил утвердить кандидатуру бывшего руководителя аппарата Центризбиркома Сергея Даниленко на пост председателя горизбиркома Севастополя.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Центральная избирательная комиссия приняла на заседании в четверг постановление, в котором рекомендует комиссии избрать С.Даниленко председателем севастопольского горизбиркома.

3 мая ЦИК РФ предложил назначить С.Даниленко членом горизбиркома Севастополя с правом решающего голоса.

26 апреля губернатором Севастополя было подписано распоряжение о досрочном сложении полномочий члена Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Александра Петухова. Он напомнил, что основанием послужило его личное заявление.

3 мая председатель ЦИК Элла Памфилова, заявляла, что для С.Даниленко это "не почетная ссылка, а очень важная миссия".

"Наша задача и ваша, Сергей Андреевич, вырастить свои севастопольские кадры, чтобы вы не просто поработали председателем комиссии. Это была просьба вас, человека опытного, направить в помощь в становлении избирательной системы Севастополя. С учетом целого ряда тончайших факторов, это очень важная миссия", - пояснила Э.Памфилова.

Она отметила, что лучшей кандидатуры трудно придумать. "Умение общаться с людьми и слушать их - это самое главное", - сказала глава ЦИК.