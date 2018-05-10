Банкам запретят проводить операции иностранных НКО вмешивающихся в выборы РФ

10.05.18 12:04

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 мая. Interfax-Russia.ru - Законопроект о распространении "закона Димы Яковлева" на некоммерческие организации, которые вмешиваются в выборы в РФ, определяет, что банки будут обязаны отказывать в проведении операций иностранным неправительственным организациям, которые вмешиваются в выборы в России.

Законопроектом предлагается определить, что "деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей), может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Признание неправительственной организации нежелательной за вмешательство в выборы будет влечь определенные ограничения.

В частности в соответствии с действующим законодательством "кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Законопроект внесен представителями всех четырех думских фракций. Поправки вносятся в действующий закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Этот закон также получил название "закона Димы Яковлева".