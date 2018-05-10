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10.05.18 12:13
Мэр Калининграда больше не является депутатом Госдумы
А.Силанов 18 апреля был избран главой администрации Калининграда. В Госдуме он представлял Калининградскую область, входил в состав фракции "Единая Россия" и работал в комитете Госдумы по образованию и науке.
21 марта городской совет депутатов Калининграда принял досрочную отставку главы города Александра Ярошука в связи с переходом на другую работу.
А.Силанов ранее работал в мэрии Калининграда и правительстве области, возглавляя социальные блоки и медицину. Срок его полномочий на новом посту определен до 2021 года.
В соответствии с регламентом Госдумы, при досрочном сложении полномочий кем-либо из депутатов за это решение должна проголосовать палата.
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