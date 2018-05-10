Мэр Калининграда больше не является депутатом Госдумы

10.05.18 12:13

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума сняла депутатские полномочия с депутата Алексея Силанова, который стал мэром Калининграда.

А.Силанов 18 апреля был избран главой администрации Калининграда. В Госдуме он представлял Калининградскую область, входил в состав фракции "Единая Россия" и работал в комитете Госдумы по образованию и науке.

21 марта городской совет депутатов Калининграда принял досрочную отставку главы города Александра Ярошука в связи с переходом на другую работу.

А.Силанов ранее работал в мэрии Калининграда и правительстве области, возглавляя социальные блоки и медицину. Срок его полномочий на новом посту определен до 2021 года.

В соответствии с регламентом Госдумы, при досрочном сложении полномочий кем-либо из депутатов за это решение должна проголосовать палата.