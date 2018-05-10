Около тонны контрабандной осетрины изъяли силовики в Астрахани

10.05.18 12:34

© РИА Новости. Магомед Алиев

10 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о незаконном обороте биоресурсов возбуждено в Астрахани после изъятия сотрудниками полиции крупнейшей в этом году партии осетрины, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя следственного управления СКР РФ по региону Андрей Хегай.

"Задержаны три участника организованной преступной группы. Они скупали красную рыбу у браконьеров, перерабатывали ее в подпольном цеху - коптили, например, упаковывали, выпуская деликатесы, а затем продавали через арендованную торговую точку на рынке "Селенские Исады", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время обысков изъято более тонны замороженной и копченой осетрины. Это крупнейшая из изъятых в этом году партия контрабандной красной рыбы, отметил А.Хегай.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.258.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов).