Власти Калмыкии в 2018г направят 740 млн рублей на ремонт дорог

10.05.18 12:43

© РИА Новости. Кирилл Брага

10 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Калмыкии в 2018 году планируют направить 740 млн рублей на ремонт дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Из общей суммы 154 млн рублей пойдут на содержание региональных дорог - это замена дорожных знаков, покос травы, ямочный ремонт, нанесение разметки и т.п. Ямочный ремонт закончат к концу июня, в июле сделают разметку дорог, включая осевые и краевые линии", - приводятся в сообщении слова министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Кирилла Ботова.

Кроме того, 100 млн рублей направят на ремонт муниципальных дорог, 25 млн - на восстановление дорог, поврежденных грузовым транспортом. Также планируется построить две новые дороги: трассу "Бембишево-Передовой" и дорогу до с.Красный Партизан.

В сообщении отмечается, что более 50% средств (380 млн рублей) пойдет на ремонт дорог в Элисте.

Ранее сообщалось, что общий объем дорожного фонда в Калмыкии в 2018 году составит около 800 млн рублей, в прошлом году он составлял 483 млн рублей.