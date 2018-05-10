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10.05.18 13:50

Тысяча семей погибших и пострадавших сирийцев получили гумпомощь от властей Ингушетии

© РИА Новости. Сергей Субботин
10 мая. Interfax-Russia.ru - Представители Ингушетии в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан провели благотворительную акцию по раздаче продуктов питания семьям погибших в результате военных действий в Сирии, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

"По случаю приближения Священного месяца Рамадан Ингушетия в соответствии с распоряжением главы республики Юнус-Бека Евкурова провела в столице Сирии масштабную благотворительную акцию для 1 тыс. семей погибших и пострадавших в результате военных действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это шестая по счету акция, проводимая республикой в помощь сирийскому народу.

"Акция прошла под девизом "Из Ингушетии с любовью " в спортивном зале "Тишрим" в Дамаске. Жителям пострадавшей от войны Сирийской Арабской Республики раздали 18 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания: макароны, рис, чечевицу, сахар, подсолнечное и топленое масло, плавленый сыр, халву, томатную пасту и варенье", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках акции для жителей выступили местные артисты - исполнители патриотических песен и фольклорных танцев.

"Мы не можем оставить без внимания ужасающую гуманитарную ситуацию, с которой столкнулся народ Сирии. Россия помогла сирийцам обрести мир и продолжает помогать выжить тысячам мирных жителей, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы. Организуя подобные акции, мы развиваем культуру взаимопомощи между странами в мире, культуру безопасности жизнедеятельности населения, укрепляем добрососедские отношения ", - процитировал агентству Ю.-Б. Евкурова сотрудник его пресс-службы.

Ингушскую сторону на мероприятии представил помощник-советник главы республики доктор Луай Юсеф. Со стороны сирийских властей на акции присутствовали министр социальных дел и труда Сирии Рима Мухаммад Рушди Кадири, первый секретарь посольства РФ в Сирии Кямран Рагимов, члены народного совета (парламента) Сирии, политические и профсоюзные деятели, а также представители гражданского общества.

"Это первое организованное Российской Федерацией в САР благотворительное мероприятие, вызвавшее к себе интерес со стороны сирийского правительства. Присутствие на мероприятии представителей сирийских властей, в том числе министра социальных дел и труда Сирийской Арабской Республики, говорит о том, что в стране ценят и с большим уважением относятся к той помощи, которую оказывает Россия, и в частности Ингушетия ", - сказал Л.Юсеф.

В пресс-службе напомнили, что предыдущая гуманитарная акция, организованная Республикой Ингушетия в Сирии, состоялась в конце января этого года. Всего в Дамаск было отправлено 15 тонн гуманитарной помощи для сирот и детей из неполных семей - учебники, портфели для школы, конфеты и печенье, мука и сахар. Участие в торжественном мероприятии приняли бойцы ингушского батальона военной полиции и представители сирийских государственных структур.

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