Глава Ульяновска Панчин ушел в отставку

10.05.18 13:38

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Ульяновска, который также является председателем городской думы Сергей Панчин, написал заявление об отставке, сообщил депутат гордумы Дмитрий Насонов в своем микроблоге Twitter.

"Сергей Сергеевич Панчин добровольно сложил полномочия главы города Ульяновска", - написал депутат, не уточняя причину отставки.

В пресс-службе городской думы Ульяновска агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что С. Пачин объявил о своей досрочной отставке по собственному желанию на внеочередном заседании гордумы в четверг, и депутаты подержали его решение.

"И.о. главы Ульяновска стал Вадим Андреев. Исполнять обязанности председателя думы города будет Илья Ножечкин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в декабре прошлого года депутаты Законодательного собрания Ульяновской области внесли изменения в региональный закон "О правовом регулировании отдельных вопросов местного самоуправления", касающийся смены модели управления областным центром.