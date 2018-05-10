После проверки обстоятельств массового отравления детей в детском саду Петербурга возбуждено уголовное дело

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10 мая. Interfax-Russia.ru - Массовое отравление в детском саду №111 Невского района Петербурга произошло из-за нарушения санитарно-эпидемических правил персоналом учреждения, возбуждено уголовное дело, сообщает
пресс-служба городской прокуратуры в четверг.
"Установлено, что сотрудниками детского сада нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление детей-воспитанников. Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, в результате чего 10 мая 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", - говорится в сообщении ведомства.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района.
"В адрес главы администрации Невского района подготовлен проект представления об устранении выявленных нарушений действующего законодательства и привлечении виновных к ответственности", - добавляет надзорный орган.
Как сообщала пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора, месяц назад в детском саду №111 Невского района Петербурга зарегистрировали 38 случаев кишечной инфекции, из них 35 - у детей. Согласно результатам лабораторного обследования, у заболевших и контактных лиц была обнаружена шигелла. Учреждение закрывали на карантин.