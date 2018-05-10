Повышение уровня и продолжительности жизни россиян стали ключевой темой "майского указа"

10.05.18 13:49

© РИА Новости. Екатерина Штукина

10 мая. Interfax-Russia.ru - Дальнейшее повышение уровня жизни россиян и рост продолжительности жизни граждан РФ - это главные приоритеты нового "майского указа" президента РФ, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Главное, что вытекает из указа, это дальнейшее повышение уровня жизни граждан нашей страны, рост продолжительности жизни, в том числе жизни активной, а, стало быть, это хорошая медицина, комфортная среда, чистая экология и, безусловно, стабильные доходы", - сказал Д.Медведев в четверг на совещании по вопросу, связанному с мерами по реализации указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

Премьер-министр добавил, что "задачи, которые предстоит решать правительству, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу, и требуют от всех нас таких же серьезных усилий - продуманных, аккуратных и взвешенных решений".

"Потребуют они и большой законотворческой работы", - сказал Д.Медведев.

По его словам, новое правительство при выполнении "майского указа" президента РФ должно будет учитывать риски, в том числе различные международные ограничения, которые еще могут быть в отношении России.

"Мы, естественно, не знаем, какова будет международная ситуация, как она будет развиваться, с какими новыми вызовами или ограничениями мы, вполне вероятно, столкнемся, но в любом случае эти риски мы должны учитывать", - сказал Д.Медведев на совещании по вопросу, связанному с мерами по реализации указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".