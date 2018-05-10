Блокировать интернет-ресурсы по суду без ведома владельцев и авторов будет запрещено

10.05.18 14:00

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 мая. Interfax-Russia.ru - Суды, рассматривающие дела о блокировке интернет-сайтов, должны в обязательном порядке привлекать в процесс владельцев этих ресурсов, следует из полного текста определения Верховного суда (ВС) РФ по делу bitcoininfo.ru, опубликованного в четверг.

"В ходе подготовки [подобного] административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение. В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания", - говорится в кассационном определении. Среди таких лиц отдельно названы владельцы сайтов в сети интернет и авторы размещенной на них информации.

Эта правовая позиция сформулирована при рассмотрении жалобы Николая Тонкошкурова - владельца сайта с информацией о криптовалюте биткойн bitcoininfo.ru, которого Санкт-петербургский горсуд не допустил к рассмотрению дела о блокировке этого ресурса по заявлению прокуратуры. Мотивировала свое определение апелляционная инстанция тем, что Н.Тонкошкуров "не является лицом, участвующим в деле, к участию в деле не привлекался, вопрос о его правах и обязанностях судом не разрешался", следовательно, "он не вправе обжаловать решение суда первой инстанции [о блокировке] в апелляционном порядке".

ВС РФ счел этот подход неверным. "Оставление апелляционной жалобы Тонкошкурова Н.А. без рассмотрения по существу, не может рассматриваться иначе как лишение административного ответчика права на обжалование не вступившего в законную силу решения суда", - говорится в кассационном определении.