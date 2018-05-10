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10.05.18 14:08
Прожиточный минимум в Ростовской области в I квартале вырос на 3,2%
В IV квартале прошлого года прожиточный минимум равнялся 9,262 тыс. рублей. Таким образом, в январе-марте этого года данный показатель вырос на 3,2%.
В том числе прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 10,138 тыс. рублей (рост на 2,9%), для пенсионеров - 7,731 тыс. рублей (рост на 2,9%), для детей - 10,111 тыс. рублей (рост на 4,6%).
"Прожиточный минимум в расчете на душу населения в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года вырос на 3,2%. Это связано с сезонным повышением цен на картофель, свежие овощи и фрукты, яйца, а также на молоко и молокопродукты", - говорится в сообщении.
Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации областных социальных программ. Эти суммы учитываются при определении размера социальных пособий, выплат и других видов поддержки малоимущим жителям региона.
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