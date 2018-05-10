Прожиточный минимум в Ростовской области в I квартале вырос на 3,2%

10.05.18 14:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 мая. Interfax-Russia.ru - Прожиточный минимум в Ростовской области в первом квартале 2018 года составил 9,554 тыс. рублей, сообщает управление информационной политики правительства региона.

В IV квартале прошлого года прожиточный минимум равнялся 9,262 тыс. рублей. Таким образом, в январе-марте этого года данный показатель вырос на 3,2%.

В том числе прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 10,138 тыс. рублей (рост на 2,9%), для пенсионеров - 7,731 тыс. рублей (рост на 2,9%), для детей - 10,111 тыс. рублей (рост на 4,6%).

"Прожиточный минимум в расчете на душу населения в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года вырос на 3,2%. Это связано с сезонным повышением цен на картофель, свежие овощи и фрукты, яйца, а также на молоко и молокопродукты", - говорится в сообщении.

Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации областных социальных программ. Эти суммы учитываются при определении размера социальных пособий, выплат и других видов поддержки малоимущим жителям региона.